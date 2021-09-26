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Надзвичайні новини, Полтавщина

1,9 мільйонів гривень зібрали з порушників швидкості на Полтавщині

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 68

 

Вартість двох камер вже відбили

На Полтавщині з 27 серпня до 15 вересня 12 камер автофіксації порушень ПДР зафіксували 5677 порушень швидкісного режиму, з них — 2564 у Полтаві. Видання Полтавщина направила до Департаменту патрульної поліції запит з питанням скільки порушень швидкісного режиму зафіксували камери за перші тижні роботи. Станом на 15 вересня інспектори патрульної поліції винесли 5677 постанов про адмінпорушення у Полтавській області, зокрема, у Полтаві таких постанов склали — 2564.

Як пояснила речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костильова, у відділі автофіксації патрульні перевіряють результати роботи із камер і виносять постанову безпосередньо на власника автомобіля. 

Найпростіший спосіб перевірити, чи фіксувала камера перевищення швидкості вашого автомобіля, та сплатити штраф — переглянути відповідний розділ у додатку «Дія».

Якщо врахувати, що найменший штраф за перевищення швидкості наразі складає 340 грн, менш як за три тижні роботи камер порушники ПДР мають сплатити до бюджету 1,9 млн грн. А враховуючи, що вартість одного комплексу автоматичної фіксації порушень ПДР коштує 820 тис. грн — встановлення двох з них вже, фактично, окупилося.

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Автор: Альона Душенко
Теги: камери поліція
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