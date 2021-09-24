Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Кременчук, Коронавірус / Карантин

«Якщо треба – будемо вакцинуватися!» – мер готовий до рішучих кроків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 029 Коментарів: 1

 

Працівники органів місцевого самоврядування входять до попереднього списку професій, для яких вакцинація стане обов'язковою

Згідно з рішенням уряду від 22 вересня, працівники органів місцевого самоврядування входять до списку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.

Невдовзі в Україні затвердять список професій, для яких щеплення стане обов'язковим

Ми запитали у міського голови Кременчука, чи планує він зробити щеплення, аби й надалі продовжувати виконувати службові обов'язки.

- Будемо дивитися, вивчати Постанову. Якщо що – будемо вакцинуватися, - відповів Віталій Малецький.

Днями перелік професій має затвердити Міністерство охорони здоров'я України, тож в мера залишилося небагато часу, аби обрати вакцину.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація COVID-19 мер Віталій Малецький
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

148
Джо:
Сьогодні, 16:48

как можно всех звать вакцинроваться, если сам без прививки?!


9 0
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх