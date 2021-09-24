«Якщо треба – будемо вакцинуватися!» – мер готовий до рішучих кроків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 029 Коментарів: 1

Працівники органів місцевого самоврядування входять до попереднього списку професій, для яких вакцинація стане обов'язковою

Згідно з рішенням уряду від 22 вересня, працівники органів місцевого самоврядування входять до списку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.

Ми запитали у міського голови Кременчука, чи планує він зробити щеплення, аби й надалі продовжувати виконувати службові обов'язки.

- Будемо дивитися, вивчати Постанову. Якщо що – будемо вакцинуватися, - відповів Віталій Малецький.

Днями перелік професій має затвердити Міністерство охорони здоров'я України, тож в мера залишилося небагато часу, аби обрати вакцину.