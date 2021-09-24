«Якщо треба – будемо вакцинуватися!» – мер готовий до рішучих кроків

Працівники органів місцевого самоврядування входять до попереднього списку професій, для яких вакцинація стане обов'язковою
Згідно з рішенням уряду від 22 вересня, працівники органів місцевого самоврядування входять до списку професій, для яких вакцинація є обов'язковою.
Ми запитали у міського голови Кременчука, чи планує він зробити щеплення, аби й надалі продовжувати виконувати службові обов'язки.
Днями перелік професій має затвердити Міністерство охорони здоров'я України, тож в мера залишилося небагато часу, аби обрати вакцину.