На Полтавщині мотоцикліст збив велосипедиста і втік з місця ДТП

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22 вересня близько 17.40 у селі Великий Байрак Миргородського району водій мотоцикла збив 55-річного велосипедиста.

За інформацією Миргородського районного відділу поліції, велосипедиста з травмами доставили до лікарні. А водій мотоцикла з місця події зник, залишивши там свій транспорт.

Начальник слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Богдан Бовкун повідомив, що поліцейські встановили особу мотоцикліста та відшукали його у сусідньому селі. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Чоловік надає покази слідчому.

У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності за те, що залишив місце ДТП.