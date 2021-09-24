Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мотоцикліст збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 541

 

Поліцейські відшукали водія мотоцикла у сусідньому селі

22 вересня близько 17.40 у селі Великий Байрак Миргородського району водій мотоцикла збив 55-річного велосипедиста.

За інформацією Миргородського районного відділу поліції, велосипедиста з травмами доставили до лікарні. А водій мотоцикла з місця події зник, залишивши там свій транспорт.

Начальник слідчого відділу Миргородського районного відділу поліції Богдан Бовкун повідомив, що поліцейські встановили особу мотоцикліста та відшукали його у сусідньому селі. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Чоловік надає покази слідчому.

У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності за те, що залишив місце ДТП.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП мотоциклист велосипедист травми
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх