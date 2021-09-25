Кременчуцький самбіст виборов путівку на чемпіонат Європи

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 0

У Києві, з 18 до 19 вересня, відбувся чемпіонат України з бойового самбо. Участь у змаганнях взяли близько 800 спортсменів.

Кременчук на змаганнях представили вихованці «Шторм» під керівництвом тренерів Андрія Зубенка та Богдана Копкіна.

Яша Савицький, на жаль, програв дві зустрічі. А ось Тигран Саргасян завоював срібну медаль провівши 4 важких поєдинків. Таким чином наш спортсмен потрапив у збірну України у представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи.

У загальному заліку збірна Полтавської області посіла 3-є командне місце.