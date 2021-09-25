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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцький самбіст виборов путівку на чемпіонат Європи

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 0

  

Вітаємо вихованців Андрія Зубенка та Богдана Копкіна

У Києві, з 18 до 19 вересня, відбувся чемпіонат України з бойового самбо. Участь у змаганнях взяли близько 800 спортсменів. 

Кременчук на змаганнях представили вихованці «Шторм» під керівництвом тренерів Андрія Зубенка та Богдана Копкіна. 
Яша Савицький, на жаль, програв дві зустрічі. А ось Тигран Саргасян завоював срібну медаль провівши 4 важких поєдинків. Таким чином наш спортсмен потрапив у збірну України у представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи. 

У загальному заліку збірна Полтавської області посіла 3-є командне місце. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: самбо бойове самбо
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