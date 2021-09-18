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Кременчук

Де і коли 19 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 17:46 Переглядів: 652

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 19.00

19 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 19.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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