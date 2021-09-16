«Кременчук» з обоймою у 26 хокеїстів цього тижня стартує у чемпіонаті

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 244

Хокейна кременчуцька команда «Кременчук» перед стартом чемпіонату вдома провела турнір Kremenchuk Open Cup-2021. Змагання зібрали 6 команд: «Кременчук», «Сокіл» (Київ), «Білий Барс» (Біла Церква) та ХК «Маріуполь».

11 вересня за головний трофей передсезонного турніру Kremenchuk Open Cup-2021 зійшлися «Кременчук» та «Сокіл», які за два перший ігрових дня добули по дві перемоги з однаковим різницею закинутих і пропущених шайб, обігравши з однаковим рахунком «Маріуполь» 5:0 та «Білий Барс» 7:2.

«Кременчук» - «Сокіл» 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Шайби: 1:0 Нікулін (Коробов, меньш.), 20:39; 1:1 Єлисеєнко (Тихомиров, Павленко), 25:16; 1:2 Міхнов (Рубан, Хайруллов, 5х3), 27:51; 1:3 Міхнов (Рубан, Хайруллов, 5х3), 35:24; 1:4 Гончаренко (Тихомиров), 44:09; 2:4 Созонов (Нікулін, більш.), 53:49; 2:5 Тихомиров (порожні ворота), 59:57.

Кременчук: Філоненко (Боярчук), Яковлєв-Богачонок, Хришпенць - Григорян, Грицьких - Толстушко, Тимофєєв - Алексюк; Коробов - Скуматов - Денискін, Созонов - Коробов - Нікулін, Тютченко - Серанов - Басков, Кошелев - Гриценко - Сеник.

Сокіл: Оганджанян (Кубрицький); Логачов - Алексєєв, Хайруллов - Рибалко, Лєтов - Платонов, Сушков; Єлисеєнко - Смирнов - Міхнов, Рубан - Тихомиров - Павленко, Гончаренко - Панченко - Андрущенко, Коржилецький - Симчук - Давидов.

…Перший період команди очікувано почали досить акуратно, придивляючись один до одного. Саме тому за підсумком першого періоду на табло горіли нулі.

Однак, вболівальники не довго чекали закинуту шайбу - вже на першій хвилині другого періоду Сергій Нікулін в меншості прошив Артура Оганджанян, відкривши рахунок в матчі. «Сокіл», в свою чергу не став пасти задніх і фактично відразу зусиллями Антона Єлисеєнко зрівняв рахунок. А потім дублем відзначився Андрій Міхнов, якому двічі асистував Антон Рубан, вийшов вперед - 1:3 на табло. Зауважимо, що обидві шайби кияни закинули, коли у них була подвійна більшість.

На страті третьої двадцятихвилинки «Сокіл» збільшив відрив у рахунку до 4:1 - сольний прохід реалізував Денис Гончаренко. Однак, «Кременчук» не збирався віддавати перемогу київському опонентові і Дмитро Созонов скоротив відставання від «соколят». Кременчужани обрушили шквал атак на ворота суперника, проте зрівняти рахунок та перевести матч в овертайм у «містян» так і не вийшло. Шостий польовий гравець замість голкіпера не допоміг кременчужанам перевести поєдинок на свою користь. А ось «Сокіл» зумів скористатися порожніми воротами противника - Тихомиров поставив фінальну крапку в цьому матчі і приніс киянам перемогу на передсезонному турнірі.

У столичної команди стало 9 очок, кременчужани посіли з 6 балами друге місце, на третьому - "Маріуполь".

Найкращими гравцями змагань були визнані Андрущенко (Сокіл) та Денискін (Кременчук)

Календар УХЛ-2021/22: «Кременчук» зіграє 19 вересня з «Краматорськом»

Українська хокейна ліга завершила роботу над календарем матчів чемпіонату УХЛ сезону 2021/22. У своєї першої зустрічі «Кременчук» зіграє 19 вересня у гостях з «Краматорськом». Початок гри о 14:00.

Як повідомлялося раніше, регулярний сезон розпочнеться 17 вересня матчем між фіналістами минулого сезону - «Донбасом» і «Соколом». Цей поєдинок відбудеться на льодовій арені в Краматорську.

Регулярний чемпіонат буде складатися з 168 матчів. Таким чином, кожна команда проведе по 42 матчі (21 - вдома, 21 - на виїзді). Перший етап чемпіонату триватиме до 22 лютого.

Як і в минулому сезоні відбудеться три стадії плей-оф: 1/4 фіналу буде зіграна до двох перемог однієї з команд, а 1/2 і фінал - до чотирьох перемог. Як і раніше, команда, що зайняла перше місце за підсумками регулярного чемпіонату, потрапить відразу в півфінальну серію, а в 1/4 фіналу зустрінуться команди, що зайняли з 2-го по 7-е місця.

Склад учасників чемпіонату України:

«Білий Барс» Біла Церква

«Дніпро» Херсон

«Донбас» Донецьк

«Краматорськ» Краматорськ

«Кременчук» Кременчук

«Маріуполь» Маріуполь

«Рулав Одд» Харків

«Сокіл» Київ

Розклад регулярного чемпіонату для ХК «Кременчук»

1 тур, 19.09 «Краматорськ» - «Кременчук»

2 тур, 21.09 «Кременчук» - «Рулав Одд»

3 тур, 24.09 «Кременчук» - «Маріуполь»

4 тур, 26.09 «Кременчук» - «Донбас»

5 тур, 01.10 «Кременчук» - «Сокіл»

6 тур, 03.10 «Кременчук» - «Білий Барс»

7 тур, 08.10 «Кременчук» - «Краматорськ»

8 тур, 10.10 «Рулав Одд» - «Кременчук»

9 тур, 13.10 «Дніпро» - «Кременчук»

10 тур, 17.10 «Донбас» - «Кременчук»

«Кременчук» заявив 26 хокеїстів на сезон 2021/22

У розпорядженні Олександра Савицького 26 хокеїстів - 3 воротаря, 8 захисників та 15 нападаючих.

Відзначимо, що перший матч сезону «Кременчук» зіграє в неділю, 19 вересня, проти «Краматорська». Початок зустрічі - о 14:00, а пряма трансляція буде доступна в ефірі телеканалу XSPORT.

Воротарі:

33. Гордюшин Микита (02.09.1998 р)

35. Корнієнко Данило (07.02.2002 р)

79. Боярчук Михайло (04.01.1997 р)

Захисники:

4. Толстушко Всеволод (31.05. 1993 г.)

13. Грицьких Владислав (06.07.1995 р)

18. Тимофєєв Максим (22.05.2000 р)

19. Забавін Костянтин (01.08.1995 р)

22. Хрішпенц Вадим (17.04.1995 р)

48. Горлушко Олександр (24.08.1999 р)

72. Яковлєв Олександр (17.04.1995 р)

96. Богачонок Семен (06.02.1994 р)

Нападники:

8. Савченко Іван (9.03.1993 р)

9. Варава Гліб (19.04.2002 р)

15. Дубінін Артем (30.03.1989 р)

23. Гриценко Тимур (01.03.1996 р)

27. Скуматов Павло (12.04.1997 р)

37. Кошелев Антон (31.03.1997 р)

38. Ворона Олексій (17.08.1997 р)

47. Серанов Єгор (01.11.1997 р)

55. Савицький Тимофій (31.05.2003 р)

71. Денискін Андрій (14.07.1998 р)

73. Созонов Дмитро (08.08.1989 р)

76. Коробов Олександр (08.09.1995 р)

90. Нікулін Павло (25.03.1990 р)

91. Сеник Ілля (19.03.2000 р)

92. Сибілевіч Давид (08.10.2003 р)

Головний тренер - Олександр Савицький

Тренер - Дмитро Сумец

Тренер - Олександр Соколов

Тех.адміністратор - Володимир Олійник

Лікар - Олег Касмінюк