На Полтавщині протягом 14-15 вересня зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки

У разі виникнення пожежі на відкритій місцевості рятувальники закликають негайно телефонувати «101»
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, 14-15 вересня на Полтавщині та в більшості областей України (крім західних) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
Працівники закликають негайно телефонувати за номером «101» у разі виникнення пожежі.
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