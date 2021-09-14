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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині протягом 14-15 вересня зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 217

 

У разі виникнення пожежі на відкритій місцевості рятувальники закликають негайно телефонувати «‎101»

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, 14-15 вересня на Полтавщині та в більшості областей України (крім західних)  переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи; спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Працівники закликають негайно телефонувати за номером «‎101» у разі виникнення пожежі.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пожежі прогноз
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