Закрий вікна, не заводь автівку: 8 та 9 вересня Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 95

7, 8 та 9 вересня наше місто може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря до кінця доби 7 вересня та протягом 8-9 вересня сприятимуть накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.