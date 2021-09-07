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Закрий вікна, не заводь автівку: 8 та 9 вересня Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 95

 

До кінця доби 7 вересня також очікуються метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря

7, 8 та 9 вересня наше місто може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря до кінця доби 7 вересня та протягом 8-9 вересня сприятимуть накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: oka.fm
Теги: вонь сморід загрязнение воздуха погода
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