12 юних науковців з Кременчука стали призерами всеукраїнського конкурсу від МАН

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7 вересня в Полтавській облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021 році.

У 2021 році 63 юних науковця Полтавщини взяли участь у роботі дванадцяти наукових відділень конкурсу. За результатами обласна команда показала кращі результати, ніж минуло року. Із 63 учасників перемогу вибороли 35, з них 12 представляють кременчуцькі навчальні заклади.

Третє місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті та дипломи від Міністерства освіти і науки України отримали:

Безштанько Вікторія , учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 «‎ Гарант » (секція кримськотатарської гуманітаристики);

, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 Гарант (секція кримськотатарської гуманітаристики); Бубнова Вікторія , учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 «‎ Гарант » (секція соціології);

, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 Гарант (секція соціології); Красницька Анна , випускниця Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г Шевченка (секція теології, релігієзнавства та історії релігії);

, випускниця Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г Шевченка (секція теології, релігієзнавства та історії релігії); Лактіонов Юрій , учень 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 «‎ Гарант » (секція технологій програмування);

, учень 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 Гарант (секція технологій програмування); Соколов Олександр , учень 9 класу Кременчуцького ліцею № 4 «‎ Кремінь » (секція хімії);

, учень 9 класу Кременчуцького ліцею № 4 Кремінь (секція хімії); Федірко Владислав , учень 10 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція комп’ютерних систем та мереж);

, учень 10 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція комп’ютерних систем та мереж); Федоренко Володимир , випускник Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція астрономії та астрофізики);

, випускник Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція астрономії та астрофізики); Щобак Марк, учень 8 класу Кременчуцького ліцею № 30 «‎ Олімп » імені Н. М. Шевченко (секція психології).

Другі місця посіли:

Іващенко Яна , випускниця Кременчуцького ліцею № 17 «‎ Вибір » імені М. Г. Неленя (секція англійської мови);

, випускниця Кременчуцького ліцею № 17 Вибір імені М. Г. Неленя (секція англійської мови); Паливода Юлія , випускниця Кременчуцького ліцею № 4 «‎ Кремінь » (секція охорони довкілля та раціонального природокористування);

, випускниця Кременчуцького ліцею № 4 Кремінь (секція охорони довкілля та раціонального природокористування); Хижняк Марія, учениця 9 класу Кременчуцького ліцею № 4 «‎ Кремінь » (секція біологія людини).

Щасливим лауреатом стипендії Президента України став Котляров Теодор, вихованець Кременчуцької філії КЗ Полтавської обласної ради «‎Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», учень 9 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм).

Наукових керівників, які підготували переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України нагородили подяками Полтавської обласної ради та грамотами Полтавської обласної державної адміністрації.

А тих наукових керівників, котрі підготували переможців, що посіли І та ІІ місця на всеукраїнському рівні та стали Президентськими лауреатами, нагородять на урочистостях з нагоди Дня учителя.