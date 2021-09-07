12 юних науковців з Кременчука стали призерами всеукраїнського конкурсу від МАН

7 вересня в Полтавській облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021 році.
У 2021 році 63 юних науковця Полтавщини взяли участь у роботі дванадцяти наукових відділень конкурсу. За результатами обласна команда показала кращі результати, ніж минуло року. Із 63 учасників перемогу вибороли 35, з них 12 представляють кременчуцькі навчальні заклади.
Третє місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті та дипломи від Міністерства освіти і науки України отримали:
Другі місця посіли:
Щасливим лауреатом стипендії Президента України став Котляров Теодор, вихованець Кременчуцької філії КЗ Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», учень 9 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм).
Наукових керівників, які підготували переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України нагородили подяками Полтавської обласної ради та грамотами Полтавської обласної державної адміністрації.
А тих наукових керівників, котрі підготували переможців, що посіли І та ІІ місця на всеукраїнському рівні та стали Президентськими лауреатами, нагородять на урочистостях з нагоди Дня учителя.