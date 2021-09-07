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Кременчук, Освіта

12 юних науковців з Кременчука стали призерами всеукраїнського конкурсу від МАН

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 221

 

Усього призові місця посіли 35 обдарованих учнів з Полтавщини

7 вересня в Полтавській облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців третього етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021 році.

У 2021 році 63 юних науковця Полтавщини взяли участь у роботі дванадцяти наукових відділень конкурсу. За результатами обласна команда показала кращі результати, ніж минуло року. Із 63 учасників перемогу вибороли 35, з них 12 представляють кременчуцькі навчальні заклади.

Третє місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті та дипломи від Міністерства освіти і науки України отримали:

  • Безштанько Вікторія, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 «‎Гарант» (секція кримськотатарської гуманітаристики);
  • Бубнова Вікторія, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 «‎Гарант» (секція соціології);
  • Красницька Анна, випускниця Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г Шевченка (секція теології, релігієзнавства та історії релігії);
  • Лактіонов Юрій, учень 10 класу Кременчуцького ліцею № 11 «‎Гарант» (секція технологій програмування);
  • Соколов Олександр, учень 9 класу Кременчуцького ліцею № 4 «‎Кремінь» (секція хімії);
  • Федірко Владислав, учень 10 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція комп’ютерних систем та мереж);
  • Федоренко Володимир, випускник Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція астрономії та астрофізики);
  • Щобак Марк, учень 8 класу Кременчуцького ліцею № 30 «‎Олімп» імені Н. М. Шевченко (секція психології).

Другі місця посіли:

  • Іващенко Яна, випускниця Кременчуцького ліцею № 17 «‎Вибір» імені М. Г. Неленя (секція англійської мови);
  • Паливода Юлія, випускниця Кременчуцького ліцею № 4 «‎Кремінь» (секція охорони довкілля та раціонального природокористування);
  • Хижняк Марія, учениця 9 класу Кременчуцького ліцею № 4 «‎Кремінь» (секція біологія людини).

Щасливим лауреатом стипендії Президента України став Котляров Теодор, вихованець Кременчуцької філії КЗ Полтавської обласної ради «‎Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», учень 9 класу Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм).

Наукових керівників, які підготували переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України нагородили подяками Полтавської обласної ради та грамотами Полтавської обласної державної адміністрації.

А тих наукових керівників, котрі підготували переможців, що посіли І та ІІ місця на всеукраїнському рівні та стали Президентськими лауреатами, нагородять на урочистостях з нагоди Дня учителя.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: конкурс МАН юні науковці
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