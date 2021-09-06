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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків коронавірусу

Вчора, 23:52 Переглядів: 215

 

Одужало 2 пацієнта

Сьогодні, 6 вересня, в Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли дві жінки 63 і 73 років та троє чоловіків віком від 33 до 60 років. Четверо з них перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 20 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 2 пацієнта.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9536 випадків хвороби: одужало 9194 кременчужан, померло 275.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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