В Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків коронавірусу

Вчора, 23:52 Переглядів: 215

Сьогодні, 6 вересня, в Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли дві жінки 63 і 73 років та троє чоловіків віком від 33 до 60 років. Четверо з них перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 20 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 2 пацієнта.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9536 випадків хвороби: одужало 9194 кременчужан, померло 275.