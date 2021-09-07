Як працюватимуть школи під час карантину: визначили критерії для переходу на дистанційне навчання

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 906

Учні 1-4 класів ходитимуть до школи навіть у «‎червоній» зоні, якщо в закладі освіти буде вакциновано щонайменше 80% персоналу

Навчальний 2021–2022 рік в Україні розпочався у звичному форматі — діти розпочали відвідування садочків, шкіл, а студенти — закладів вищої освіти. Але найближчим часом очікується збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19.

У зв'язку з можливою зміною епідемічної ситуації МОЗ України надало чіткі рекомендації щодо організації навчального процесу. Наразі можливі такі сценарії:

1. «Зелений» рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

2. «Жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

3. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Міністерство охорони здоров'я закликає освітян дотримуватися протиепідемічних заходів і обрати щеплення як один із найефективніших засобів профілактики поширення коронавірусної інфекції.