В Сухому Кагамлику ще можна купатися, а на Центральному пляжі - не варто

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3-го вересня стали відомі результати санітарно-мікробіологічного дослідження, проведеного Кременчуцьким відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Показники забрудненості води на пляжах Кременчука не повністю відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

на початку Центрального пляжу індекс ЛКП становить 1 900, наприкінці пляжу - 21 000, (допустиме значення – 10 000);

показники мікробіологічної забрудненості р. Сухий Кагамлик (пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький») відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Індекс ЛКП на початку пляжу становить 1 900, наприкінці - 3 700, (допустиме значення - 5 000).

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей, але й дорослим купатися в такій воді не варто.