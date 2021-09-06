В Сухому Кагамлику ще можна купатися, а на Центральному пляжі - не варто

3-го вересня стали відомі результати санітарно-мікробіологічного дослідження, проведеного Кременчуцьким відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Показники забрудненості води на пляжах Кременчука не повністю відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей, але й дорослим купатися в такій воді не варто.