«Кремінь-2» та «Ягуар» гратимуть у Першій лізі – ігри стартують 8 вересня

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 205

Дві кременчуцькі команди «Кремінь-2» та «Ягуар», які показали не надто високі результати в чемпіонаті Полтавської області, виступатимуть у Перші лізі. Обидві команди гратимуть у групі «А».

«Кремінь-2» у середу, 8 вересня, вдома прийме решетилівське «Динамо», а ось «Ягуар» - пропускає перший тур.

Початок матчів: вересень - 17.00, жовтень - 16.00, листопад - 15.00

Календар ігор (фінальний етап) першості Полтавської області 2021 з футболу

Перша ліга Група «А»:

Перше коло

1 тур, 8 вересня (середа):

ФК «Кремінь-2»(Кременчук) – ФК «Динамо» (Решетилівка)

ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

«Ягуар»(Кременчук) – команда вільна від ігор

2 тур

12 вересня (неділя):

ФК «Динамо» (Решетилівка) – ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)

15 вересня (середа):

«Ягуар» (Кременчук) – ФК «Кремінь-2» (Кременчук)

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – команда вільна від ігор

3 тур

19 вересня (неділя):

ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – «Ягуар»(Кременчук)

18 вересня (субота):

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – ФК «Динамо» (Решетилівка)

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – команда вільна від ігор

4 тур

26 вересня (неділя):

«Ягуар» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

22 вересня (середа):

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)

ФК «Динамо» (Решетилівка) - команда вільна від ігор

5 тур

29 вересня (середа):

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – ФК «Кремінь-2» (Кременчук)

2 жовтня (субота):

ФК «Динамо» (Решетилівка) – «Ягуар»(Кременчук)

ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - команда вільна від ігор

Друге коло

6 тур

6 жовтня (середа):

ФК «Динамо» (Решетилівка) – ФК «Кремінь-2»(Кременчук)

10 жовтня (неділя):

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)

«Ягуар»(Кременчук) – команда вільна від ігор

7 тур, 13 жовтня (середа):

ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Динамо» (Решетилівка)

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – «Ягуар» (Кременчук)

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – команда вільна від ігор

8 тур, 24 жовтня (неділя):

«Ягуар»(Кременчук) – ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)

ФК «Динамо» (Решетилівка) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – команда вільна від ігор

9 тур

30 жовтня (субота):

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – «Ягуар» (Кременчук)

27 жовтня (середа):

«Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Кремінь-2» (Кременчук)

ФК «Динамо» (Решетилівка) - команда вільна від ігор

10 тур

3 листопада (середа):

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

7 листопада (неділя):