«Кремінь-2» та «Ягуар» гратимуть у Першій лізі – ігри стартують 8 вересня

Кременчуцьке дербі триватиме
Дві кременчуцькі команди «Кремінь-2» та «Ягуар», які показали не надто високі результати в чемпіонаті Полтавської області, виступатимуть у Перші лізі. Обидві команди гратимуть у групі «А».
«Кремінь-2» у середу, 8 вересня, вдома прийме решетилівське «Динамо», а ось «Ягуар» - пропускає перший тур.
Початок матчів: вересень - 17.00, жовтень - 16.00, листопад - 15.00
Календар ігор (фінальний етап) першості Полтавської області 2021 з футболу
Перша ліга Група «А»:
Перше коло
1 тур, 8 вересня (середа):
- ФК «Кремінь-2»(Кременчук) – ФК «Динамо» (Решетилівка)
- ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
- «Ягуар»(Кременчук) – команда вільна від ігор
2 тур
12 вересня (неділя):
- ФК «Динамо» (Решетилівка) – ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
15 вересня (середа):
- «Ягуар» (Кременчук) – ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – команда вільна від ігор
3 тур
19 вересня (неділя):
- ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – «Ягуар»(Кременчук)
18 вересня (субота):
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – ФК «Динамо» (Решетилівка)
- ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – команда вільна від ігор
4 тур
26 вересня (неділя):
- «Ягуар» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
22 вересня (середа):
- ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
- ФК «Динамо» (Решетилівка) - команда вільна від ігор
5 тур
29 вересня (середа):
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
2 жовтня (субота):
- ФК «Динамо» (Решетилівка) – «Ягуар»(Кременчук)
- ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - команда вільна від ігор
Друге коло
6 тур
6 жовтня (середа):
- ФК «Динамо» (Решетилівка) – ФК «Кремінь-2»(Кременчук)
10 жовтня (неділя):
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
- «Ягуар»(Кременчук) – команда вільна від ігор
7 тур, 13 жовтня (середа):
- ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Динамо» (Решетилівка)
- ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – «Ягуар» (Кременчук)
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – команда вільна від ігор
8 тур, 24 жовтня (неділя):
- «Ягуар»(Кременчук) – ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні)
- ФК «Динамо» (Решетилівка) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
- ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – команда вільна від ігор
9 тур
30 жовтня (субота):
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – «Ягуар» (Кременчук)
27 жовтня (середа):
- «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – ФК «Кремінь-2» (Кременчук)
- ФК «Динамо» (Решетилівка) - команда вільна від ігор
10 тур
3 листопада (середа):
- ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
7 листопада (неділя):
- «Ягуар»(Кременчук) – ФК «Динамо» (Решетилівка)
- ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - команда вільна від ігор