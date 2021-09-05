Змагання з армспорту у Кременчуці відбудуться 11 вересня

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Змагання відбудуться на Молодіжному

11 вересня у Кременчуці відбудеться Відкритий турнір на кубок ПАТ Укртатнафта з армреслінгу.

Змагання відбудуться на майданчику перед палацом культури Нафтохімік. Реєстрація та зважування учасників о 10.00, початок змагань об 11.00.