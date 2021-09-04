«Залізна людина» Олександр Кодак вдруге здолав Triatman

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 161

Кременчуцький спортсмен Олександр Кодак довів, що він «залізна людина» й здолав Triatman: 3,8 км плавання, 180 км велосипедом, 42,2 км біг. Кременчужанин першим фінішував на змаганнях. Як зізнався сам спортсмен, це його друга залізна дистанція Ironman, але в нашій версії Triatman.

- На даний момент був готовий по формі та по мотивації, особливо після проколу на велоетапі та сходу з дистанції на половинці айрона в Гдині три тижні тому. Далі буде лонгрід Будуть цифри та моменти які запам'яталися. Хвиля до другого буя була гарною. Так само й на другому крузі. Згадав половинку з плаванням в морі на Кіпрі. Тут хоч вода була не соленою, бо напився добре. Але головна задача - доплисти до берега була виконана. На годиннику 1:17'. Перша транзитка 3хв. Далі вело. 4 кола. Траса та погода ідеальні. Що ще потрібно для гарного результату. Планував проїхати з 5-ти годин з середньою швидкістю 36 км/год.

Перші 90 км проїхав за 2:23', середня 38 км/год. Після 100 км відчув боковий вітер та легку втому в ногах. Швидкість трохи впала. Другі 90км подолав за 2:30', з середньою 36км/год. В результаті 180км за 4:53', середня швидкість 37км/год.

В транзитну зону зайшов третім. Друга транзитка 2хв.

Далі біг. Мій кращий вид. Марафон. 4 кола по 10,5км. Планував бігти з темпом 4:15-4:20хв/км. Відрив лідера 7хвилин. На 5-му км добираю лідера велоетапа. Але попереду ще один учасник. 8-ий км, виходжу в лідери. На розвороті 10-го км, розуміючи, що відрив збільшується, збавляю швидкість, беру комфортний темп 4:30-4:40, пульс знижується до 140. Далі просто кайфую, роздаю пятюні всім знайомим, зупиняюсь на пунктах харчування та нікуди не поспішаю. Роблю висновок, що кавун то краща їжа та ізотонік, - розповів Олександр.

Далі на спортсмена очікував дощ та нірвана з бігом головою.

- На 27-му км починається дощ. Ноги стають важкими, особливо передня частина стегна. Після 30-го км дощ переходить в зливу.

І тут почалася справжня нірвана. Після останнього розвороту на 4-те коло, розуміючи що відрив більше 10-ти хвилин від другого місця і я вкладуюсь в свій ліміт, промоклий до нитки підіймаю руки в сторони, закриваю очі і біжу. В трансі. Аж до мурашок

Темп трохи збільшується. Вже зараз розумію що біг тоді не ногами, а головою. Останні 3км по 4:20. Фініш На гарміні 9:29:04, - додав кременчужанин.