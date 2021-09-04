Пенсіонерам зберігається доставка пенсій і інших соціальних виплат через Укрпошту

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Кабінет Міністрів України наприкінці травня поточного року скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги через банківські установи на карткові рахунки

Із 1 вересня зберігається доставка пенсій і інших соціальних виплат через Укрпошту. Кабінет Міністрів України наприкінці травня поточного року скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги через банківські установи на карткові рахунки.

За інформацією Полтавської дирекції АТ «Укрпошта», відповідно до урядового рішення з 1 вересня зберігається доставка пенсій і інших соціальних виплат через Укрпошту.

У Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» звертають увагу на те, що пенсіонерам, які вже встигли перейти на обслуговування в банк, але мають бажання отримувати пенсію через Укрпошту, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою про зміну способу отримання коштів. Доставка пенсій і інших соціальних виплат була та залишатиметься для одержувачів безкоштовною.

Окрім того, із 1 вересня для всіх одержувачів субсидій, які отримували їх через пошту, незмінним залишається спосіб доставки цих грошових коштів. І надалі такі субсидіанти отримуватимуть субсидії через Укрпошту, крім тих категорій домогосподарств, яким субсидія надавалася: