Заробітні плати мешканців Полтавщини: скільки коштів повернули

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Надали список підприємств, які сплатили найбільше коштів за цей час своїм робітникам

Кінець місяця, працівники чекають на зарплатню, але черговий раз вимушені слухати добре відрепетирувані розповіді керівництва про причини затримки коштів – сценарій, який знайомий робітникам на Полтавщині.

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), завдяки роботі державних виконавців

Полтавського регіону з початку 2021 року було погашено понад 3 мільйони гривень заборгованості по зарплаті. Так, найбільше коштів за цей час своїм робітникам сплатили:

ПрАТ «Пласт» – понад 700 тисяч гривень,

Миргородська військова частина – більше як 500 тисяч гривень

Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтавафарм» – понад 500 тисяч гривень.

Цього результату фахівці юстиції досягли завдяки застосуванню великого спектру заходів правового впливу, зокрема арешту

майна та банківських рахунків підприємств.

Варто зазначити, що не менш вирішальну роль у задоволенні економічних інтересів працюючого населення Полтавщини відіграла й

передача державними виконавцями описаного та конфіскованого майна боржників на реалізацію в OpenMarket «СЕТАМ». У системі даного електронного аукціону кожен охочий має можливість внести свою пропозицію та стати власником виставлених лотів. Своєю чергою, отримані від торгів кошти, перераховуються працівникам для погашення боргу.