Заробітні плати мешканців Полтавщини: скільки коштів повернули

Кінець місяця, працівники чекають на зарплатню, але черговий раз вимушені слухати добре відрепетирувані розповіді керівництва про причини затримки коштів – сценарій, який знайомий робітникам на Полтавщині.
Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), завдяки роботі державних виконавців
Полтавського регіону з початку 2021 року було погашено понад 3 мільйони гривень заборгованості по зарплаті. Так, найбільше коштів за цей час своїм робітникам сплатили:
Цього результату фахівці юстиції досягли завдяки застосуванню великого спектру заходів правового впливу, зокрема арешту
майна та банківських рахунків підприємств.
Варто зазначити, що не менш вирішальну роль у задоволенні економічних інтересів працюючого населення Полтавщини відіграла й
передача державними виконавцями описаного та конфіскованого майна боржників на реалізацію в OpenMarket «СЕТАМ». У системі даного електронного аукціону кожен охочий має можливість внести свою пропозицію та стати власником виставлених лотів. Своєю чергою, отримані від торгів кошти, перераховуються працівникам для погашення боргу.