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Вхід вільний на змагання
У суботу, 11 вересня, у Кременчуці відбудуться Богатирські ігри. Всеукраїнський турнір на кубок ПАТ "Укртатнафта"із силового багатоборства Богатирські ігри розпочнеться о 15.00
Головний суддя змагань - Олександр Гордієнко.
Програма змагань: