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5 вересня стартують Деївські Трейли «Корона геть-2» (Сожрі торч)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 323

 

Трасу ДеївкаБайкПарк для перегонів вже підготували

Цієї неділі, 5 вересня, на Деївській горі відбудуться велоперегони Деївські Трейли «Корона геть-2» (Сожрі торч). Початок змагань о 10.00. 

Категорії учасників:

  • зухвалі парубки (старт о 12.00)
  • панянки роверові (12.02)
  • пекельні кантрілли (14.00)
  • вуйки з нержавіючої сталі 40+ (14.02)

Організатори змагань розмітили трасу та підготували сюрпризи для учасників. 

- Юлія намалювала Червеславові обличчя. А ще ми додали нову традицію: якщо бажаєш, щоб у Деївського Хробака не було до тебе претензій, треба залишити підпис на грудях Червеслава))) Траса має сліди регулярних прикаток, тож, перегони мають бути цікавими!, - поділився організатор змагань Олексій Корчак. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: велогонки
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