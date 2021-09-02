5 вересня стартують Деївські Трейли «Корона геть-2» (Сожрі торч)

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Цієї неділі, 5 вересня, на Деївській горі відбудуться велоперегони Деївські Трейли «Корона геть-2» (Сожрі торч). Початок змагань о 10.00.

Категорії учасників:

зухвалі парубки (старт о 12.00)

панянки роверові (12.02)

пекельні кантрілли (14.00)

вуйки з нержавіючої сталі 40+ (14.02)

Організатори змагань розмітили трасу та підготували сюрпризи для учасників.

- Юлія намалювала Червеславові обличчя. А ще ми додали нову традицію: якщо бажаєш, щоб у Деївського Хробака не було до тебе претензій, треба залишити підпис на грудях Червеслава))) Траса має сліди регулярних прикаток, тож, перегони мають бути цікавими!, - поділився організатор змагань Олексій Корчак.