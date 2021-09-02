5 вересня стартують Деївські Трейли «Корона геть-2» (Сожрі торч)

Трасу ДеївкаБайкПарк для перегонів вже підготували
Цієї неділі, 5 вересня, на Деївській горі відбудуться велоперегони Деївські Трейли «Корона геть-2» (Сожрі торч). Початок змагань о 10.00.
Категорії учасників:
- зухвалі парубки (старт о 12.00)
- панянки роверові (12.02)
- пекельні кантрілли (14.00)
- вуйки з нержавіючої сталі 40+ (14.02)
Організатори змагань розмітили трасу та підготували сюрпризи для учасників.
- Юлія намалювала Червеславові обличчя. А ще ми додали нову традицію: якщо бажаєш, щоб у Деївського Хробака не було до тебе претензій, треба залишити підпис на грудях Червеслава))) Траса має сліди регулярних прикаток, тож, перегони мають бути цікавими!, - поділився організатор змагань Олексій Корчак.