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Перехід на е-лікарняні перенесли на 1 жовтня

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 308

 

79% медичних закладів вже видають листки непрацездатності в електронному форматі, а протягом місяця система запрацює по всій країні

Очікувалося, що вже з 1 вересня медичні заклади України повністю перейдуть на видачу електронних листків непрацездатності - проте перехідний період вирішили продовжити ще на місяць. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті МОЗ.

З 1 вересня Україна переходить на е-лікарняні: як працюватиме система

Серед основних причин називають те, що не всі лікарі встигли отримати доступ до необхідних цифрових комунікацій та освоїти роботу з системою видачі е-лікарняних. Водночас генеральна директорка директорату цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич стверджує, що 79% закладів за літо повністю освоїли цей процес. 

Загалом з 4 червня 2 349 закладів охорони здоров’я створили понад 228 тисяч електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. 


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: е-лікарняні МОЗ
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