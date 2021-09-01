Перехід на е-лікарняні перенесли на 1 жовтня

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 308

79% медичних закладів вже видають листки непрацездатності в електронному форматі, а протягом місяця система запрацює по всій країні

Очікувалося, що вже з 1 вересня медичні заклади України повністю перейдуть на видачу електронних листків непрацездатності - проте перехідний період вирішили продовжити ще на місяць. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті МОЗ.

Серед основних причин називають те, що не всі лікарі встигли отримати доступ до необхідних цифрових комунікацій та освоїти роботу з системою видачі е-лікарняних. Водночас генеральна директорка директорату цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич стверджує, що 79% закладів за літо повністю освоїли цей процес.

Загалом з 4 червня 2 349 закладів охорони здоров’я створили понад 228 тисяч електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.



