З 1 вересня Україна переходить на е-лікарняні: як працюватиме система

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 751

Щоб відкрити лікарняний, пацієнту треба буде назвати податковий номер підприємства, на якому він працює

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що з 1 вересня Україна повністю переходить на е-лікарняні. Тож кременчужанам варто знати, як саме відбувається оформлення цього документа.

Як і раніше, щоб відкрити лікарняний працівник має звернутися до лікаря. А далі розпочинається робота лікаря: він відкриває лікарняний лист в електронній системі і підписує його своїм електронним підписом. Лікар обов'язково вносить до системи найменування роботодавця, у якого працює пацієнт, та його податковий номер в Єдиному державному реєстрі, а тому працівник повинен знати податковий номер підприємства, на якому працює.

Після цього на підставі лікарського висновку в Реєстрі (його веде Пенсійний фонд України) формується запис з унікальним номером - єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності. І саме тепер можна вважати, що електронний листок непрацездатності створено - лікарняний вже є підставою для нарахування виплат. Працівник повинен повідомити свого роботодавця про те, що захворів і звернувся до лікарні за оформленням е-лікарняного.

Роботодавець може переглянути інформацію з електронного листка непрацездатності свого працівника на вебпорталі ПФУ. Йому потрібно зайти в електронний кабінет страхувальника в розділ «Електронний реєстр листків непрацездатності». По податковому номеру фізичної особи працівника буде доступна необхідна інформація. Така інформація доступна роботодавцю лише про тих працівників, які працюють у нього за основним місцем роботи. Варто наголосити, що роботодавець не матиме доступу до даних з вказаним діагнозом працівника.

Сам працівник також має доступ до е-лікарняного і може ознайомитися з інформацією в ньому на порталі електронних послуг через свій особистий електронний кабінет у пункті меню «Мої листки непрацездатності». Там будуть вказані номер листка, дата його відкриття, закриття та причина непрацездатності.

В електронний лікарняний вносять таку інформацію: