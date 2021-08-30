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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

З 1 вересня Україна переходить на е-лікарняні: як працюватиме система

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 751

 

Щоб відкрити лікарняний, пацієнту треба буде назвати податковий номер підприємства, на якому він працює

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що з 1 вересня Україна повністю переходить на е-лікарняні. Тож кременчужанам варто знати, як саме відбувається оформлення цього документа.

Із червня 2021 року в Україні розпочато поетапне впровадження електронної форми листків непрацездатності

Як і раніше, щоб відкрити лікарняний працівник має звернутися до лікаря. А далі розпочинається робота лікаря: він відкриває лікарняний лист в електронній системі і підписує його своїм електронним підписом. Лікар обов'язково вносить до системи найменування роботодавця, у якого працює пацієнт, та його податковий номер в Єдиному державному реєстрі, а тому працівник повинен знати податковий номер підприємства, на якому працює.

Після цього на підставі лікарського висновку в Реєстрі (його веде Пенсійний фонд України) формується запис з унікальним номером - єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності. І саме тепер можна вважати, що електронний листок непрацездатності створено - лікарняний вже є підставою для нарахування виплат. Працівник повинен повідомити свого роботодавця про те, що захворів і звернувся до лікарні за оформленням е-лікарняного.

Роботодавець може переглянути інформацію з електронного листка непрацездатності свого працівника на вебпорталі ПФУ. Йому потрібно зайти в електронний кабінет страхувальника в розділ «Електронний реєстр листків непрацездатності». По податковому номеру фізичної особи працівника буде доступна необхідна інформація. Така інформація доступна роботодавцю лише про тих працівників, які працюють у нього за основним місцем роботи. Варто наголосити, що роботодавець не матиме доступу до даних з вказаним діагнозом працівника.

Сам працівник також має доступ до е-лікарняного і може ознайомитися з інформацією в ньому на порталі електронних послуг через свій особистий електронний кабінет у пункті меню «Мої листки непрацездатності». Там будуть вказані номер листка, дата його відкриття, закриття та причина непрацездатності.

В електронний лікарняний вносять таку інформацію:

  • номер запису в Реєстрі;
  • посилання на запис про пацієнта у відповідному реєстрі системи охорони здоров'я;
  • посилання на запис про лікаря, який оформив медичний висновок у Реєстрі медичних працівників;
  • посилання на запис про суб'єкта господарювання в Реєстрі суб'єктів господарювання у галузі охорони здоров'я;
  • дата і час формування медичного висновку;
  • суть медичного висновку лікуючого лікаря.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: е-лікарняний цифровізація
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