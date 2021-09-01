Автомобілі боржників тепер шукатимуть за допомогою системи «Безпечне місто»‎

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 550 Коментарів: 1

У місті вже є прецедент, коли розшукане авто вилучили, аби направити кошти від продажу на погашення боргів по аліментам

Інформаційно-аналітична система «Безпечне місто» допоможе Державній виконавчій службі у розшуку транспортних засобів, що належать боржникам. Пресслужба Північно-Східного міжрегіонального управління повідомила про укладення відповідного меморандуму про співпрацю з виконкомом Кременчуцької міської ради.

За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, співпраця вже дає результати. Так, мешканець міста Кременчука, якому присуджено сплату аліментів, забув про виконання батьківських обов'язків з утримання своєї малолітньої дитини. Чоловік допустив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі понад 193 тисячі гривень, яка накопичувалася з 2009 року.

Автомобіль, зареєстрований за неплатником, перебував у розшуку з 2018 року, проте тільки зараз, завдяки використанню можливостей системи «Безпечне місто», автомобіль вдалося оперативно розшукати та затримати. Кошти від його реалізації спрямують на погашення аліментної заборгованості.