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Кременчук

Автомобілі боржників тепер шукатимуть за допомогою системи «Безпечне місто»‎

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 550 Коментарів: 1

 

У місті вже є прецедент, коли розшукане авто вилучили, аби направити кошти від продажу на погашення боргів по аліментам

Інформаційно-аналітична система «Безпечне місто» допоможе Державній виконавчій службі у розшуку транспортних засобів, що належать боржникам. Пресслужба Північно-Східного міжрегіонального управління повідомила про укладення відповідного меморандуму про співпрацю з виконкомом Кременчуцької міської ради.

За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірини Свистун, співпраця вже дає результати. Так, мешканець міста Кременчука, якому присуджено сплату аліментів, забув про виконання батьківських обов'язків з утримання своєї малолітньої дитини. Чоловік допустив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі понад 193 тисячі гривень, яка накопичувалася з 2009 року.

Автомобіль, зареєстрований за неплатником, перебував у розшуку з 2018 року, проте тільки зараз, завдяки використанню можливостей системи «Безпечне місто», автомобіль вдалося оперативно розшукати та затримати. Кошти від його реалізації спрямують на погашення аліментної заборгованості.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Безпечне місто автомобіль розшук
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Коментарі: 1

354
shoni1970:
Сьогодні, 12:57

А що там з оплатою комуналки домашніми тваринами? В цьому сезоні теж можна псами за газ платити?


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