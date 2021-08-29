Обережно, шахрайство: перевірка банківської картки на компенсацію ПДВ

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 452

В соцмережах знову активізувалися шахраї, які намагаються видурити кошти у довірливих громадян. Злодії прикриваються неіснучими наказами Податкової служби України та статтям Законів

Останнім часом на теренах Facebook та інших соцмереж активізувалися шахраї, які закликають людей пройти перевірку банківської картки на компенсацію ПДВ. Деякі особливо довірливі громадяни навіть розсилають цю інформацію друзям, навіть не підозрюючи про аферу.

Як діють шахраї

Зазвичай дописи офіційно проплачені і поширюються як реклама.

Проєкт «По той бік новин»‎ детально розібрав цю схему. Аферисти пропонують громадянам оформити «компенсацію ПДВ» з виплатою кілька десятків тисяч гривень. Зазвичай в рекламі фігурує посилання на ст. 321 п. 2 (без уточнення назви документу) та згадується Податкова служба, яка буцімто нагадує про необхідність проходження перевірки. Все, що треба зробити — перейти на сайт та ввести номер своє картки, після чого програма «проб’є» ваші дані по базі та обчислить розмір компенсації. Зазвичай її розмір становить від 30 до 80 тисяч гривень.

А потім, власне, починається щире шахрайство. Для оформлення виплати пропонують оплатити роботу юриста. Сума символічна — 129 гривні. Для оплати система просить вказати строк дії картки та CVV-код. Цієї інформації шахраям вже достатньо для того, щоб отримати доступ до вашого рахунку!

Спростування

CVV — тризначний код перевірки дійсності картки, вказаний на її звороті. Банк ніколи не телефонує і не надсилає повідомлень з проханням вказати цю інформацію. Може знадобитися ввести цей код на сайті при купівлі товару. Але ви маєте довіряти цьому сайту. Крім того, після введення від вашого банку прийде код підтвердження. Якщо ви нічого не замовляли, а вам прийшло SMS із таким кодом — негайно зателефонуйте в свій банк.

Шахраї посилаються на ст. 321 п. 2, яка буцімто забезпечує право «‎ пройти перевірку карти на компенсацію ПДВ » . Насправді такої статті не існує. Приміром, ст. 321 п. 2 ККУ - це «‎ Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів ».

пройти перевірку карти на компенсацію ПДВ . Насправді такої статті не існує. Приміром, ст. 321 п. 2 ККУ - це Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів « ТелеграфЪ » випробував шахрайський сайт на собі. В графі, де треба вказати електронну адресу і номер картки ми ввели вигадану абракадабру. Система кулька секунд сумлінно обчислювала результат, і тепер ми маємо право на компенсацію ПДВ на суму 76 000 гривень.

Далі сайт зв’язав нас з юристкою Валентиною (насправді з ботом), яка запевнила, що готова допомогти отримати ці гроші, але потрібно заповнити анкету та оплатити послуги «‎юриста» - 129 гривень.

Для сплати дає посилання на фішинговий сайт, де потрібно вказати той самий CVV-код — в жодному разі ніколи не передавайте стороннім цей код та інші дані вашої картки. Для здійснення оплати з платіжної картки також ніколи не потрібно зазначати ПІН-код.



