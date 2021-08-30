Створили імітацію Windows 11: випробувати нову ОС можна вже зараз

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 413

Завантажувати та встановлювати нічого не потрібно - достатньо перейти за посиланням

Розробник під ніком Blue Edge створив імітацію операційної системи Windows 11 в браузері, назвавши свій проєкт Windows 11 in React.

Тепер будь-хто може побачити, як виглядає графічний інтерфейс операційної системи Windows 11 наступного покоління.

Можна навіть виконувати базові дії: запустити меню «Пуск», відкрити браузер Edge з подальшою навігацією Мережею, запустити Microsoft Store та інше.

При спробі запуску провідника в Windows 11 in React ви отримаєте повідомлення Coming Soon, яке вказує на те, що розробка проєкту триває, і в імітації незабаром з'являться нові інтерактивні елементи.

По суті, зараз Windows 11 in React є невеликою іграшкою, яка цілком може розважити вас на кілька хвилин. Випробувати Windows 11 in React можна тут.