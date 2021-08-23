На день народження вона мріє стати здоровою: Маленькій донечці ветерана АТО потрібна допомога

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 198

До Дня народження дівчинка з ДЦП мріє не про дорогі подарунки та гаджети… а про здоров'я. 23 серпня життєрадісній кременчужанці Лізі Супрун виповнюється 10 років. Дівчинка є донькою ветерана АТО, про передають Патріоти України.

- Дівчинка все своє життя бореться з діагнозом ДЦП. Ліза розумна дівчинка, вона не говорить, але добре володіє очима, вона не ходить, але обожнює, коли з нею ходять, вона вибирає, що їй дивитись по телевізору, вона любить солодощі, вона працює на реабілітації до поту, ноги тремтять, а вона підіймається.

Коли вона народилася, то вчепилась за волосинку і боролась щоб вижити, а зараз хоче показати усім, що життя потрібно цінувати, щоб зробити світ добрішим!!! Кожні півтора-два місяці Лізуня проходить лікування - і це вкрай необхідно!!! Вона росте, і без ЛФК та масажу її стан різко погіршується, пастика м’язів сковує тіло та внутрішні органи, - розповіла мама дівчинки.

До дня нарождення Лізі благодійний фонд "Сонце в лодонях" оплатив реабілітацію в клініці Казявкіна в Трускавці, яка запланована на початок жовтня. Дорога, проживання та додаткові витрати повинні проплатити батьки. Давайте всі разом по краплинці допоможемо зібрати кошти на поїздку.

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Картка - 5168 7422 1621 8739 Супрун Лідія Іванівна (мама Лізи)