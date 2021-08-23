Під Кременчуком з літаків розкидатимуть кубики із запахом м'яса

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На території Полтавської області з 2-ї декади вересня розпочнеться проведення планової осінньої кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин (лисиць, вовків, єнотовидних собак) проти сказу за допомогою авіатранспорту. Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби Полтавської області.

Розповсюдження принад, які містять високоімунну безпечну вакцину проти сказу, здійснюється за допомогою авіатранспорту. Літаки оснащені системами GPS і системами реєстрації скидання вакцини.

Вакцина (приманка) абсолютно не шкідлива для людей та тварин, екології та використовується на території Європейського Союзу більше 10 років. Приманка безпечна, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із різким запахом м’ясо – кісткового борошна. Всередині приманки знаходиться капсула із вакциною проти сказу.

Систематичне проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу знизить, а надалі – звільнить територію України від сказу природно-вогнищевого типу.

Через місяць після закінчення даного заходу користувачами мисливських угідь буде проведений відстріл лисиці червоної з метою проведення лабораторного контролю за ефективністю здійснення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин в Полтавській області

- Шановні жителі Полтавщини, коли ви побачите літак АН–2, який розкидає приманку з вакциною розміром із сірникову коробку, просимо не хвилюватись – це лише здійснюється процес вакцинації диких м’ясоїдних тварин. Наполегливо просимо: при виявленні приманки не брати їх руками і не переносити їх з місця на місце, тим більше додому. Особливо застерегти дітей, при знайденні приманок з вакциною не гратись з нею, а тим більше не пробувати, не розламувати, - йдеться в повідомленні.

У Держспоживслужбі Полтавщини зазначають, що завдяки саме цій практиці у багатьох країнах Європи у кінці минулого століття вдалося повністю позбутися захворювання.