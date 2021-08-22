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Військові вертольоти здіймуться над небом Полтави

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 277

 

Як в обласному центрі відзначать свято

З нагоди святкування Дня державного прапора України у понеділок, 23 серпня, у Полтаві під час проведення урочистостей з 8.30 до 9.30 відбудеться проліт вертолітної групи над містом. Полтавців прохають утриматися від запуску безпілотних літальних апаратів та зберігати спокій.

У сквері пам’яті Героїв України з нагоди Дня державного прапора України о 8.20 відбудеться урочиста церемонія підняття найбільшого в області стягу з прямою трансляцією підняття прапору в географічному центрі України (Черкаська обл.).

У кінці робочого дня: як на Полтавщині тестували підняття найбільшого синьо-жовтого прапора

У ході урочистостей учасники свята матимуть змогу спостерігати за військовим ритуалом Почесної варти курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. На площі будуть задіяні Полтавський академічний симфонічний оркестр, артисти Пісенно-танцювального ансамблю «Полтава» обласної філармонії, Полтавського академічного обласного музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя.

На завершення вертолітна ланка 18 Окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського пролетить над сквером пам’яті Героїв України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтава День Незалежності вертоліт
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