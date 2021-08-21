Moderna в Кременчуці залишилася – але лише для щеплень другою дозою

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 644

Препарат Україна отримала як єдиноразову допомогу від США, і наразі невідомо, чи будуть додаткові поставки

Вакцина Moderna у Кременчуці є, але вона передбачена лише для вакцинації другою дозою. Про таке повідомила 20 серпня координаторка-логіст з вакцинації на Полтавщині Ольга Бастангова.

Препарат надійшов в Україну в якості єдиноразової гуманітарної допомоги, тобто його кількість була обмежена від самого початку. Тим, хто встиг щепитися першою дозою Moderna, хвилюватися не варто: для них вакцина є.