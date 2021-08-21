Футболісти «Кремінь» 2010 завоювали бронзу Кубку Австралії

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 297

Футболісти «Кременя» 19 серпня завоювали бронзу Кубку Австралії серед гравців 2010 року народження. Вихованці Анатолія Безуса та Олександра Назаренка змагалися у Черкасах за звання кращих.

У групі G «Кремінь» посів перше місце маючи в своєму активі 7 очок. Далі кременчуцька команда перемогла «Прем‘єр Ниву» з рахунком - 2:0, але поступилася в серії пенальті «Майстеру М‘яча» – 1:1 (3:4).

У матчі за бронзові нагороди футболісти «Кременя» перемогли харківський «Металіст-1925». Переможцем Кубку став київський «Локомотив», який переміг «Майстера М’яча».

Кращим гравцем став футболіст «Кременя» Кирило Геймур.