Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футболісти «Кремінь» 2010 завоювали бронзу Кубку Австралії

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 297

 

Вітаємо юних футболістів

Футболісти «Кременя» 19 серпня завоювали бронзу Кубку Австралії серед гравців 2010 року народження. Вихованці Анатолія Безуса та Олександра Назаренка змагалися у Черкасах за звання кращих.

У групі G «Кремінь» посів перше місце маючи в своєму активі 7 очок. Далі кременчуцька команда перемогла «Прем‘єр Ниву» з рахунком - 2:0, але поступилася в серії пенальті «Майстеру М‘яча» – 1:1 (3:4).

У матчі за бронзові нагороди футболісти «Кременя» перемогли харківський «Металіст-1925». Переможцем Кубку став київський «Локомотив», який переміг «Майстера М’яча».

Кращим гравцем став футболіст «Кременя» Кирило Геймур.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх