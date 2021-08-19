Хто з кременчужан залишиться без світла 20 серпня: адреси

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 249

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 серпня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

Школа №9;

вул. Республіканська, 7;

вул. Єгорова, 8-20;

вул. Республіканська, 23-94;

вул. Володимира Івасюка, 72-123;

вул. Світанкова, 4-24;

вул. Виноградна, 39-54.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: