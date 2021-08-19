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Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 20 серпня: адреси

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 249

 

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 серпня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • Школа №9;
  • вул. Республіканська, 7;
  • вул. Єгорова, 8-20;
  • вул. Республіканська, 23-94;
  • вул. Володимира Івасюка, 72-123;
  • вул. Світанкова, 4-24;
  • вул. Виноградна, 39-54.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:

  • вул. Академіка Маслова, 13/9;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Кагамликська;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Кузьми Дерев'янка;
  • пров. Медовий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень Полтаваобленерго
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