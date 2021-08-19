Хто з кременчужан залишиться без світла 20 серпня: адреси

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 серпня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- Школа №9;
- вул. Республіканська, 7;
- вул. Єгорова, 8-20;
- вул. Республіканська, 23-94;
- вул. Володимира Івасюка, 72-123;
- вул. Світанкова, 4-24;
- вул. Виноградна, 39-54.
З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Академіка Маслова, 13/9;
- вул. Чкалова;
- вул. Кагамликська;
- пров. Вишневий;
- пров. Кузьми Дерев'янка;
- пров. Медовий.