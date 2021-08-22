Стало відомо, як на свята працюватимуть «‎Укрпошта» та «Нова пошта»

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 115

З нагоди Дня Незалежності українці відпочиватимуть аж чотири дні, зміниться навіть графік роботи основних поштових операторів

Щодо «Нової Пошти», відділення будуть працювати 23 та 24 серпня - але за графіком неділі. Так, у відділеннях Кременчука поштове відправлення можна буде отримати з 10.00 до 18.00, поштомати працюватимуть з 7.00 до 22.00.

«‎Укрпошта» повідомляє, що на День Незалежності послуги населенню надаватимуть лише чергові відділення. У Кременчуці це - центральне відділення на вул. Ігоря Сердюка, 20, яке буде працювати з 8.00 до 15.00 без обідньої перерви.