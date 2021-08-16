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17 серпня в Кременчуці про ковток чистого повітря можна навіть не мріяти

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 735

 

Причиною стануть особливі метеоумови, що сприятимуть накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря попереджає кременчужан про підвищений рівень забрудненості 16-17 серпня. Причина полягає в метеоумовах: викиди підприємств затримуватимуться у приземному шарі атмосфери.

Підприємствам міста передали попередження про необхідність регулювання кількості викидів відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеоумов.

Мешканцям Кременчука рекомендують за можливості не користуватися власними автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: забруднене повітря метеоумови
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