17 серпня в Кременчуці про ковток чистого повітря можна навіть не мріяти

Причиною стануть особливі метеоумови, що сприятимуть накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря
Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря попереджає кременчужан про підвищений рівень забрудненості 16-17 серпня. Причина полягає в метеоумовах: викиди підприємств затримуватимуться у приземному шарі атмосфери.
Підприємствам міста передали попередження про необхідність регулювання кількості викидів відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеоумов.
Мешканцям Кременчука рекомендують за можливості не користуватися власними автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння.