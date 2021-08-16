17 серпня в Кременчуці про ковток чистого повітря можна навіть не мріяти

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Причиною стануть особливі метеоумови, що сприятимуть накопиченню та утриманню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря