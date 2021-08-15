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Кременчужанам телефонують начебто з військкомату й викликають на збір з подальшим відправленням

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 147

 

До кременчужан телефонують начебто з військкомату й викликають на збір з подальшим відправленням. Телефонують не лише хлопцям призовного віку, а й чоловікам за 30.

- До мене зателефонували з невідомого номера й назвали моє ім'я та прізвище. Чоловік представився майором Бойко з військкомату. Запитав чи приходила мені повістка. Я сказав, що ні. Тоді він сказав, що необхідно з'явитися до військокомату для підтвердження та з подальшим відправленням кудись. Й додав, що можете цей дзвінок вважати офіційним викликом. Остання фраза була «Отбой». Голос схожий на механічний. Перевірив телефон через програму Getcontact... там він був підписаний як развод, развод военкомант, приколы, розыграш..., - поділився кременчужанин Ігор.

Це можна було б вважати одиничним випадком, можливим розіграшем кременчужанина призовного віку, якби до редакції не звернувся ще один чоловік, якому за 30. Його також начебто викликали до військкомату. «Телеграф» звернувся до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за коментарем. У Кременчуцькому ОМТЦК та СП повідомили, що вперше про таке чують.

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Автор: Альона Душенко
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