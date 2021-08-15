Стали відомі дати й суперники «Кременчука» у Кубку Донбасу

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 281

Десятий ювілейний розіграш традиційного турніру хокейного клубу «Донбас» пройде в кінці серпня, про це повідомляє пресслужба ХК «Донбас». Перед сезонний турнір Відкритого Кубку Донбасу відбудеться з 27 до 29 серпня. Кращі команди нашої країни в десятий раз визначать найсильнішого в боротьбі за головний трофей Відкритого кубка Донбасу.

Склад учасників:

«Донбас» Донецьк

«Краматорськ»

«Кременчук»

«Маріуполь»

Розклад матчів:

27 серпня, пятница

15:00. «Краматорськ» - «Маріуполь»

18:45. Церемонія відкриття

19:00. «Донбас» - «Кременчук»

28 серпня, субота

13:00. «Маріуполь» - «Кременчук»

17:00. «Краматорськ» - «Донбас»

29 серпня, неділя

13:00. «Кременчук» - «Краматорськ»

17:00. «Донбас» - «Маріуполь»



