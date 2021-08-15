Стали відомі дати й суперники «Кременчука» у Кубку Донбасу

Десятий ювілейний розіграш традиційного турніру хокейного клубу «Донбас» пройде в кінці серпня, про це повідомляє пресслужба ХК «Донбас». Перед сезонний турнір Відкритого Кубку Донбасу відбудеться з 27 до 29 серпня. Кращі команди нашої країни в десятий раз визначать найсильнішого в боротьбі за головний трофей Відкритого кубка Донбасу.
Склад учасників:
27 серпня, пятница
15:00. «Краматорськ» - «Маріуполь»
18:45. Церемонія відкриття
19:00. «Донбас» - «Кременчук»
28 серпня, субота
13:00. «Маріуполь» - «Кременчук»
17:00. «Краматорськ» - «Донбас»
29 серпня, неділя
13:00. «Кременчук» - «Краматорськ»
17:00. «Донбас» - «Маріуполь»