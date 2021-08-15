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Кременчук, Спорт, Топ-новость, Фотоколекція

«Кремінь» 2008 - володар «Кубку Австралії»

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 320

 

Вітаємо кременчуцьких хлопців

У Черкасах, 14 серпня, завершився Кубок Австралії, масштабний всеукраїнський турнір з футболу серед гравців 2008 року народження. Участь у ньому взяв кременчуцький «Кремінь», який тренується під керівництвом тренерів Антона й Олександра Диндікових.

Наші хлопці в групі виграли всі ігри: «Зміна» (5:1), «Юніор-спорт» (2:1), «ДЮСШ-15-2» (6:0).

Група С 

1) «Кремінь» 9 (13-2)

2) «Юніор-спорт» 4 (6-3)

3) «Зміна» 4 (4-6)

4) «ДЮСШ-15-2» 0 (0-12)

12 серпня «Кремінь» у чвертьфіналі Золотої ліги переміг «Інтер» з рахунком - 2:1, а у півфіналі здолав «MFA» (Мункач футбольна академія) з Мукачево з рахунком - 4:0. У фінальному протистоянні «Кремінь» зустрівся з «Junior Sport». Кременчужани програючи 0:2 змогли під кінець гри перевести матч у серію пенальті. Втретє "Кремінь" у серії пенальті завойовує Кубок Австралії. 

Відео фіналу між Кременем та Junior Sport

Коментар тренера Кременя Антона Диндікова 

Золота ліга

1) «Кремінь» Кременчук

2) «Junior Sport» Київ

3) «Футбольна академія Мункач» Мукачево

Срібна ліга

1) МСК «Дніпро-КДЮСШ-1» Черкаси

2) «Галичина» Львів

3) «Дніпро-80» Черкаси

Символічна збірна Рудольфа Козенкова на «Кубку Австралії»

Приз глядацьких симпатій – «Інтер» – Кіріл Колібобчук

Приз глядацьких симпатій – «Атлетик» – Ілля Литвиненко

Кращий воротар турніру гравець команди «Junior Sport» – Микита Волков

Кращий захисник турніру гравець команди «Олександрія» – Вячеслав Мамичев

Кращий півзахисник турніру гравець команди «Металіст- 1925» – Роман Чубукін

Кращий нападник турніру гравець команди «MFA» – Шаміль Айдаров

Кращий гравець турніру «Кремінь» – Сергій Столяж

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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