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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчук має всі шанси отримати 15 мільйонів гривень з Фонду регіонального розвитку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 372

 

Кошти отримає та громада, яка першою досягне певних показників з вакцинації

На засіданні виконкому 12 серпня міський голова Віталій Малецький розповів, що Кременчук має всі шанси отримати чималу грошову винагороду: Державний фонд регіонального розвитку оголосив конкурс. За умовами, та громада, яка першою досягне певних показників з вакцинації населення, отримає 15 мільйонів гривень. 

Проте ніяких додаткових заходів на ктшалт безкоштовних квитків у театр чи на футбол, як то робиться в Полтаві, місто вживати не планує. На думку мера, свідомим кременчужанам такі «бонуси» просто не потрібні:

 - Робота ведеться, підприємства запрошують на вакцинацію. Якщо інших аргументів немає, тоді роздають квитки. Їм (Полтаві - ред.) показники треба підтягнути. Я думаю, ми будемо першими і без таких додаткових стимулів. Людина має йти на вакцинацію свідомо, розуміючи наслідки та користь - а не за квиток на футбол.
Полтавська «‎Ворскла» даруватиме квитки на свій матч тим, хто зробить щеплення 10 серпня


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація квитки COVID-19 ДФРР конкурс
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