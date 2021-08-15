Кременчук має всі шанси отримати 15 мільйонів гривень з Фонду регіонального розвитку

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На засіданні виконкому 12 серпня міський голова Віталій Малецький розповів, що Кременчук має всі шанси отримати чималу грошову винагороду: Державний фонд регіонального розвитку оголосив конкурс. За умовами, та громада, яка першою досягне певних показників з вакцинації населення, отримає 15 мільйонів гривень.

Проте ніяких додаткових заходів на ктшалт безкоштовних квитків у театр чи на футбол, як то робиться в Полтаві, місто вживати не планує. На думку мера, свідомим кременчужанам такі «бонуси» просто не потрібні:

- Робота ведеться, підприємства запрошують на вакцинацію. Якщо інших аргументів немає, тоді роздають квитки. Їм (Полтаві - ред.) показники треба підтягнути. Я думаю, ми будемо першими і без таких додаткових стимулів. Людина має йти на вакцинацію свідомо, розуміючи наслідки та користь - а не за квиток на футбол.



