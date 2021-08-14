«Кремінь» знову зазнає поразки й повертається з Кривого Рогу без очок

Вчора, 20:28 Переглядів: 355

Попереду у кременчуцької команди насичений тиждень - кубкова гра та матч в чемпіонаті

Сьогодні, 14 серпня, футольний клуб Кривбас розгромив Кремінь з рахунком - 4:1. Криворізький «Кривбас» зустрічався у рідних стінах із кременчуцьким «Кременем», із яким грав у літнє міжсезоння,й тут же був сильніший – 3:0. Гості стартували з перемоги й двох поразок й перед грою 11 сходинку. Криворіжці, у свою чергу, йшли без втрат.

«Кривбас» – «Кремінь» – 4:1 (2:1)

Голи: Олексій Хобленко (штрафний), 9 (1:0). Денис Галата, 21 (1:1). Роман Дебелко (Олексій Хобленко), 30 (2:1). Іван Зотько (Артем Щедрий, кутовий), 54 (3:1). Олексій Хобленко (Денис Балан), 85 (4:1).

«Кривбас» (Кривий Ріг): Сарнавський – Балан, Заїменко (к), Зотько (Фатєєв, 78), Семенов – Приходько, Гордієнко (П’ятов, 73), Татарков (Говедаріца, 53), Хобленко, Щедрий (Горват, 84) – Дебелко (Рябов, 71). Запасні: Льопка, Маліновський, Яровой, Гонсалвез, Квасов. Головний тренер: Геннадій Приходько

«Кремінь» (Кременчук): Мирний, Бєлоусов, Курелех (к), Головко, Пилипенко, В.Сидоренко (Мурашов, 74), Бичков (Галоян, 76), Панчишин, Галата (Навроцький, 82), Кошман (Алізаде, 88), Бойко. Запасні: Старченко, Д.Сидоренко, Молько, Товкач, Авер’янов, Білоус. Головний тренер: Ігор Столовицький

Попередження: Іван Зотько, 71 - Орест Панчишин, 23. Денис Бєлоусов, 31. Віктор Пилипенко, 38.

Арбітр: Геннадій Серпутько (Одеса)

Асистенти арбітра: Петро Котубей (Закарпатська область), Юрій Суряк (Львів)

Четвертий арбітр: Анатолій Ухов (Кривий Ріг)

Спостерігач арбітражу: Сергій Возняк (Миколаїв)

Господарі традиційно розпочали поєдинок потужно, й зуміли забити швидкий гол. Хобленко на 9 хвилині приклався із середньої дистанції прямим ударом зі стандарту, сильно й точно пробивши у ближній кут – 1:0! Відзначимо, що саме Олексій наніс перший удар у матчі, коли з-за меж карного майданчика м’яч прилетів до рук Мирного.

«Кривбас» продовжував володіти ініціативою, але несподівано пропустив у відповідь контратаку. Атаку два в два після флангового прострілу із близької відстані замкнув Галата – 1:1. Трибуни знову погнали своїх улюбленців вперед, й вони віддячили другим голом!

Хобленко на правому фланзі накрутив опонента й прострілив на ближню стійку, звідкіля Дебелко, вигравши позицію у суперника поцілив повз воротаря - 2:1! Постійний пресинг на чужій половині поля ледве не призвів до третього голу на 41 хвилині, коли Щедрому не вистачили якихось сантиметрів, аби випередити Мирного. Ефектно на 42 хвилині у падінні пробивав невтомний Татарков – над поперечиною.

Тайм завершувався під акомпанемент атак нашої команди, але ще раз засмутити «Кремінь» не вдалося. А от одразу після перерви перевага «Кривбасу» таки була втілена у ще одне взяття воріт! Щедрий виконав кутовий, а Зотько, який залишився без нагляду на лінії воротарського точно пробив з другого поверху без шансів для Мирного – 3:1!

На 60 хвилині герой Кривого Рогу у минулому турі Говедаріца, який тільки-но вийшов на заміну, гостро віддав у карний майданчик на Хобленка, якого зупинили не без порушення правил, але арбітр не наважився поставити пенальті. Швидкі атаки господарів по всій ширині поля не давали спокою супернику, який захищався усіма силами.

Приходько-молодший, який вперше в сезоні вийшов на поле з перших хвилин, завершував затяжну атаку у середині тайму потужним пострілом, але дуже неточно. Свій шанс скоротити рахунок мали гості. На 78 хвилині Кошман не зміг переграти Сарнавського, який ногами відбив дуже важкий м’яч!

Кінцівка залишилась за господарями: Хобленко з гострого кута пробив дуже потужно, й Мирний не зміг врятувати свою команду – 4:1!

«Кривбас» перемагає вчетверте поспіль на старті сезону й робить прекрасний подарунок своєму керманичу Геннадію Приходьку на день народження.

Турнірна таблиця





М Команда I П Н П РМ О 1 "Кривбас" 4 4 0 0 11-3 12 2 "Металіст" 4 4 0 0 11-3 12 3 "Краматорськ" 4 3 0 1 6-3 9 4 "Оболонь" 3 2 1 0 5-1 7 5 "Нива" Т 4 2 1 1 2-1 7 6 "Полісся" 4 2 0 2 4-3 6 7 "Волинь" 4 1 3 0 4-3 6 8 "Поділля" 4 1 1 2 4-3 4 9 "Альянс" 3 1 1 1 3-2 4 10 "Олімпік" 4 1 1 2 4-6 4 11 "Агробізнес" 4 1 1 2 4-6 4 12 "Кремінь" 4 1 0 3 3-9 3 13 "Прикарпаття" 4 1 0 3 8-9 3 14 "Гірник-Спорт" 4 1 0 3 3-5 3 15 "ВПК-Агро" 4 1 0 3 3-8 3 16 "Ужгород" 4 0 1 3 2-12 1

У середу, 18 серпня, Кремінь вирушить до Черкас, де зіграє в кубковому матчі з ЛНЗ. Початок гри о 19.00