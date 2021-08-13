Кохання проти забобон: скільки пар побралися у п’ятницю 13

Вчора, 18:08 Переглядів: 537

Поєднання цієї дати та дня тижня здавна трактували по-різному. Одні впевнені, що п’ятниця 13 віщує щастя та є гарним часом для початку важливої подорожі, інші навпаки, з особливим острахом та обережністю проводять цей день. Хоча насправді кожна доба року може бути, як казково щасливою, так і принести негаразди – все залежить від того, з яким настроєм та намірами її розпочати.

Ось, наприклад молодята, які впевнені, що їхньому коханню вигадані прикмети не стануть на заваді, розпочали сьогодні свій день з візиту до відділів державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). Так, щастя від створення родини та блиск в очах рідної людини допомогли 71 парі молодят не звертати увагу на забобони та здійснити свою мрію саме в п’ятницю 13.

Зокрема на Полтавщині зареєстровано 29 шлюбів, на Сумщині – 32 та 10 родин з’явилося на Чернігівщині. Варто зазначити, що цього дня стосунки 17 пар молодят були засвідчені за допомогою сучасного сервісу від Мін’юсту «Шлюб за добу», у тому числі на Полтавщині – 9, на Сумщині – 3 та 5 родин на Чернігівщині.

До речі, завдяки цій послузі свідоцтва про створення сім’ї з’являються набагато швидше, адже для цього потрібно всього 24 години та одна заява.