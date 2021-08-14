Щоб не застрягали фури: у мерії Кременчука заговорили про реконструкцію тунелів під шляхопроводами

Вчора, 17:02 Переглядів: 692

Проте це лише плани, і лише на наступний рік

У мерії задумалися, що робити з тунелями під залізничними шляхопроводами. Так, під шляхопроводом на Занасип з боку вулиць Української та Шевченка часто застрягають фури, не врахувавши габарити по висоті (обмеження 3,7 м). А під шляхопроводом, що за залізничним вокзалом, нещодавно «потонула» маршрутка.

Питання, чи думає міська влада щось робити з проблемними шляхопроводами, адресували ЗМІ міському голові після засідання виконкому 12 серпня. Мер відповів: обстежили три тунелі під шляхопроводами (два на Занасип, один — на правобережжі, з пров. Літературного — уточнив для ТЪ віцемер з комунальних питань Іван Москалик).

- Там буде все перебудовуватись, - запевнив міський голова.



Віцемер Іван Москалик уточнив, що шляхопроводи закладатимуть у програму економічного та соціального розвитку на наступний — 2022 рік.

- Шляхопровід на Занасип з вулиць Української-Шевченка хочемо підняти до висоти 4,4 м. Будемо сподіватися, що ми зможемо чогось добитися через Міністерство інфраструктури та «Укрзалізницю». Вони мають взяти реконструкцію на себе, - каже віцемер.

За його словами, є технічні проблеми усіх трьох шляхопроводів.