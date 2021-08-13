Кременчуцькі медики отримають 5 службових квартир

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Житло виділяють згідно програми, прийнятої у 2019 році для заохочення лікарів до роботи в комунальних закладах охорони здоров'я

П'ятеро кременчуцьких лікарів незабаром отримають службові квартири. Пресслужба виконкому повідомляє, що 12 серпня депутати прийняли рішення «Про включення квартир до числа службових жилих приміщень та закріплення за Департаментом охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області».

Нагадаємо, що у Кременчуці з метою утримання кваліфікованих медичних працівників та зацікавлення молодих фахівців з 2019 року працює програма забезпечення службовим житлом медиків. Її метою є стимулювання молодих спеціалістів із числа сімейних лікарів та лікарів інших, потрібних для міста спеціальностей, які не мають власного житла, до роботи в комунальних закладах охорони здоров’я.