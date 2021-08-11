В центрі Кременчука прорвало трубу: наразі відсутня холодна вода

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Працівники підприємства намагаються усунути проблему
За повідомленням КП «Кременчукводоканал» 11 серпня з 10.35 відсутнє холодне водопостачання у споживачів за адресами:
Причиною називають прихований порив мережі холодного водопостачання по вул. Коцюбинського, 9/6.
Хомут поставят и закопают, до следующего раза.. Не в первой :)