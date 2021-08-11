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Кременчук

В центрі Кременчука прорвало трубу: наразі відсутня холодна вода

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 213 Коментарів: 1

 

Працівники підприємства намагаються усунути проблему

За повідомленням КП «Кременчукводоканал‎»‎ 11 серпня з 10.35 відсутнє холодне водопостачання у споживачів за адресами:

  • вул. Гоголя, 1, 3;
  • вул. 1905 року, 1А-7;
  • вул. Троїцька, 1-7.

Причиною називають прихований порив мережі холодного водопостачання по вул. Коцюбинського, 9/6.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: водопостачання холодна вода прорив труби
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Коментарі: 1

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1
evgeniys:
Сьогодні, 12:31

Хомут поставят и закопают, до следующего раза.. Не в первой :)


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