На «Укртатнафті» знову боролися з пожежею

Учора, 10 серпня, на «Укртатнафті» ввечері виникла надзвичайна ситуація і пожежа, яку гасили годину. Про це ТЪ повідомили працівники Кременчуцького НПЗ. Усе сталося під час буревію — за попередньою інформацією, причиною стала блискавка, що влучила у працююче обладнання.
За даними наших джерел, постраждала установка каталітичного крекінгу. На даний час після аварії вона зупинена, можливе спалювання залишків нафтопродуктів у факельній установці.
ТЪ звернувся за коментарями до пресслужби підприємства — поки що чекаємо на відповідь.
*Фото іншої аварійної ситуації, яку зафіксували 31 липня