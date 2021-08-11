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Кременчук

На «Укртатнафті» знову боролися з пожежею

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 530 Коментарів: 3

 

За інформацією, отриманою від робітників, причиною стала блискавка*

Учора, 10 серпня, на «Укртатнафті» ввечері виникла надзвичайна ситуація і пожежа, яку гасили годину. Про це ТЪ повідомили працівники Кременчуцького НПЗ. Усе сталося під час буревію — за попередньою інформацією, причиною стала блискавка, що влучила у працююче обладнання.

За даними наших джерел, постраждала установка каталітичного крекінгу. На даний час після аварії вона зупинена, можливе спалювання залишків нафтопродуктів у факельній установці.

ТЪ звернувся за коментарями до пресслужби підприємства — поки що чекаємо на відповідь.

*Фото іншої аварійної ситуації, яку зафіксували 31 липня

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Укртатнафта Кременчуцький НПЗ пожежа
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Коментарі: 3

266
LYuSIYa:
Сьогодні, 11:16

Ваші джерела говорять неправду.


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395
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:17

Цитата: LYuSIYa

Ваші джерела говорять неправду.

рубаните правду-матку


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145
belka2:
Сьогодні, 11:18

Схоже вихід на повну потужність це спалення в факелах цієї потужності ???


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