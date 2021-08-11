На дорозі Кременчук – Хорол зіткнулися ВАЗ і DAF: водія легковика заблокувало в машині (доповнено)

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10 серпня, близько 20.00, на дорозі Кременчук – Хорол, поблизу с. Яроші, сталася ДТП.

Як повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС, зіткнулися вантажівка DAF, яка рухалася на Кременчук, і ВАЗ-2101, який рухався на Хорол. Водій вантажівки травм не отримав, а ось водій ВАЗа отримав різані травми і виявився затиснутим в автомобілі. Його деблокували рятувальники і передали медикам.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, 34-річного водія ВАЗа доставили до кременчуцької лікарні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини ДТП.