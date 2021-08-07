«Кредмаш» у січні-липні спрацював з плюсом 14,3%

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За показником зростання виробництва це другий результат після КЗТВ

ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за 7 місяців поточного року (січень-липень) збільшив обсяги виробництва на 14,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, з початку року виготовлено 40 асфальтозмішувальних установок, тоді як за цей же період минулоріч – 35. У червні (за даними підприємства) установки відвантажували до Одеси, Вінниці на експорт. Підприємство працює у звичайному режимі – тобто робота є, на сайті «Кредмашу» повідомляється, що високі темпи виробництва збережуться до кінця року.

Наразі «Кредмаш» за темпами зростання обсягів поступився КЗТВ – його результат за січень-липень, нагадаємо, 35,5%.

Хто ще з кременчуцьких підприємств збільшив обсяги (порівняно з січнем-липнем-2020):