5 команд «Кременя» змагатимуться в Кубку Австралії

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 380

У Черкасах протягом серпня відбудеться ХІІ Всеукраїнський юнацький турнір з футболу Кубок Австралії. Змагання проходять на майданчику спортивного комплексу ДЮСШ «Дніпро-80». Участь в Кубку візьмуть 5 команд «Кременя».

Першими на змагання вирушає «Кремінь» 2008. Змагання розпочнуться 10 серпня й триватимуть до 14 серпня. З 16 до 19 серпня у Черкасах перебуватиме «Кремінь» 2010, а з 21 до 25 серпня – «Кремінь» 2009. Останньою віковою категорією «Кремінь» буде представлений одразу двома командами – гравцями 20212 року народження. Ігри пройдуть з 27 до 30 серпня.