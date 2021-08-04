Скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач завоюва Кубок Приазов'я

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 230

У Маріуполі відбулися змагання зі скелелазіння Кубок Приазов'я. Місто на декілька днів стало епіцентром розвитку скелелазіння в Україні. Спортсмени випробовували себе у швидкості та трудності на скеледромі. Змагання проходили на території спортивно-розважального центру «Аляска».

Кременчужанин Ярослав Ткач завоював срібло на чемпіонаті України, а також три золоті нагороди на Кубку Приазов'я: 1 місце у класиці, еталоні та багатоборстві. Змагання продовжаться етапом «трудність» у Києві та етапом «болдер» у Дніпрі.



