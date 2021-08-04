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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач завоюва Кубок Приазов'я

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 230

 

Вітаємо нашого спортсмена

У Маріуполі відбулися змагання зі скелелазіння Кубок Приазов'я. Місто на декілька днів стало епіцентром розвитку скелелазіння в Україні. Спортсмени випробовували себе у швидкості та трудності на скеледромі. Змагання проходили на території спортивно-розважального центру «Аляска». 

Кременчужанин Ярослав Ткач завоював срібло на чемпіонаті України, а також три золоті нагороди на Кубку Приазов'я: 1 місце у класиці, еталоні та багатоборстві. Змагання продовжаться етапом «трудність» у Києві та етапом «болдер» у Дніпрі.


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Автор: Альона Душенко
Теги: скелелазіння Ярослав Ткач
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