Молокозавод на Полтавщині наніс збитків екології майже на 42 мільйони гривень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 407

Завод протягом кількох років скидає неочищені води у річку

Молокозавод на Полтавщині протягом кількох років скидає неочищені води у річку. Під час перевірок працівників Держекоінспекції кілька разів не допускали на територію молокозаводу. Про це повідомила Державна екологічна інспекція центрального округу 3 серпня.

За даними Держекоінспекції, неочищені зворотні води у річку скидає ТОВ «Оржицький молокозавод», що працює під торговою маркою «Зарог».

Інспекція встановила, що молокозавод забруднює річку Оржиця неочищеними водами з 2017 року.

Під час обстеження території заводу у 2019 році інспектори виявили, що очисні споруди зачинені і не працюють, ремонтні роботи не проводять. Під час забору скинутої підприємством води у заплаву річки виявили перевищення вмісту забруднювальних речовин у десятки разів.

Збитки від забруднення річки Інспекція оцінила у майже 42 млн грн, але підприємство їх не сплатило.

За результатами розгляду матеріалів Інспекції у 2019 році відкрили кримінальне провадження за порушення правил охорони вод.

На офіційному сайті молокозаводу ситуацію поки не коментують.

