Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Кременчук, Полтавщина

Молокозавод на Полтавщині наніс збитків екології майже на 42 мільйони гривень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 407

 Завод протягом кількох років скидає неочищені води у річку

Молокозавод на Полтавщині протягом кількох років скидає неочищені води у річку. Під час перевірок працівників Держекоінспекції кілька разів не допускали на територію молокозаводу. Про це повідомила Державна екологічна інспекція центрального округу 3 серпня.

За даними Держекоінспекції, неочищені зворотні води у річку скидає ТОВ «Оржицький молокозавод», що працює під торговою маркою «Зарог».

Інспекція встановила, що молокозавод забруднює річку Оржиця неочищеними водами з 2017 року.

Під час обстеження території заводу у 2019 році інспектори виявили, що очисні споруди зачинені і не працюють, ремонтні роботи не проводять. Під час забору скинутої підприємством води у заплаву річки виявили перевищення вмісту забруднювальних речовин у десятки разів.

Збитки від забруднення річки Інспекція оцінила у майже 42 млн грн, але підприємство їх не сплатило.

За результатами розгляду матеріалів Інспекції у 2019 році відкрили кримінальне провадження за порушення правил охорони вод.

На офіційному сайті молокозаводу ситуацію поки не коментують.
 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: молокозавод
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх