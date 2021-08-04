«У 2034 році будемо заявляти про бажання прийняти зимові Олімпійські ігри», - виконавчий директор ФХУ Слатвицька

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 433

Минулого тижня до Кременчука з робочим візитом завітало керівництво Федерації хокею України та Управління молоді та спорту Полтавської ОДА. Вони, разом з тренерським штабом збірних України, обговорили подальші кроки розвитку хокею України.

Нещодавно відбулися зміни в керівництві ФХУ, «ТелеграфЪ» поцікавився у виконавчого директора Олександри Слатвицької про труднощі, з якими вони зіштовхнулися та подальші кроки в розбудові хокею.

- Ми у Кременчуці маємо Сергія Володимировича Мазура, який закоханий в хокей. Який протягом багатьох років підтримує професійний хокей й прагне до розвитку цього виду спорту, - зауважила Олександра Слатвицька.

«Федерація хокею - це сервісний центр для всього українського хокею»

Враховуючи, що цьогоріч у нас змінилося керівництво Федерації хокею України, ми маємо стратегічну потужну мрію - зробити прорив, підвищивши якість усіх напрямків, за якими раніше працювала Федерація. Якщо раніше казали, що Федерація обмежується певними зобов'язаннями, які визначені в статуті, то наразі ми маємо за собою, що Федерація хокею - це сервісний центр для всього українського хокею. Коли ми надаємо послуги усім суб'єктам хокею: батькам, дітям, функціонерам або професійним хокеїстам.

Одним із напрямків ми вбачаємо регіональний розвиток. Робимо акцент на тому, що там де є хокей - маємо трохи їм допомогти. Тим, що можемо проводити у них офіційні хокейні заходи, такі як навчально-тренувальний збір молодіжної збірної України безпосередньо на домашніх льодових аренах професійних команд.

Вважаємо, що Кременчук й льодова арена «Айсберг» відповідає всім вимогам задля того, щоб якісно провести такий офіційний захід.

Круто, що протягом липня вдалося провести збори, коли у більшості клубів ще не розпочалися збори, а у Кременчуці вже якісний лід.

Якісний лід - одна зі складових, щоб провести хороший збір. Тим паче, лише у липні ми маємо змогу зібрати тих хокеїстів, які їдуть грати закордон.

«У 2034 році будемо заявляти бажання прийняти зимові Олімпійські ігри»

- Ми маємо стратегічну мету - задекларовану президентом України, щоб у 2034 році заявити про своє бажання прийняти зимові Олімпійські ігри. Розуміємо, що вносити суттєві зміни у дорослий хокей дуже важко - ми пройшли декілька поколінь. Ми повинні для себе з'ясувати проблематику й визначити для себе короткострокові програми для розв'язання цих проблем. Однак, якщо ми хочемо змінити й дати поштовх для розвитку хокею, ми маємо мати стратегічну мету, яку ми вбачаємо для себе до 2034 року - акцентуючи на групах навчальної підготовки дитячо-юнацької спортивної школи.

Коли діткам зараз 6-8 років, які починають займатися хокеєм. Ми можемо їм допомогти шляхом впровадження єдиної методики підготовки вихованців, тренерів. Коли ми навчаємо тренерів, як їм за передовими технологіями навчати дітей. Ми говоримо про виховання єдиного покоління за єдиною методикою.

«У кожному регіоні має бути достатня кількість льодових майданчиків»

- Оскільки у нас льодовий вид спорту - ми потребуємо інфраструктуру. У кожному регіоні України має бути достатня кількість льодових майданчиків задля того, щоб збільшувати масовість. Ми маємо включати хокей до навчально-освітньої програми навчальних закладів. Має бути запроваджений урок хокею. Ми маємо розповсюджувати й робити обізнаним наш вид спорту задля того, щоб українці знали, що хокей в Україні є.

Часи змінюються. У нас є наснага працювати у напрямку державної програми будівництва льодових майданчиків в усіх районах України. Маємо бажання створити відокремлені підрозділи Федерації хокею України, які закріплені за кожним обласним центром.

Маємо також активніше співпрацювати з органами місцевого самоуправління. Звісно, маємо залучати додаткове фінансування через фінансування бізнесу чи розробки відповідних законопроєктів, однак маємо розраховувати на те, що нас буде підтримувати місцева влада. Ми не можемо обійтися без виділення відповідних земельних ділянок, професійного будівництва, яке відповідатиме вимогам Міжнародної федерації хокею.

«Будемо разом з вами розвивати найшвидший командний вид спорту у світі»

- Маємо більше уваги приділяти молоді й представникам молодіжної збірної України. Наша завдання як Федерації - зробити акцент на тих дітях, які проявляють бажання розвиватися, ми маємо їм допомогти розвинутися у професійних гравців. Також потребуємо кадрів як серед суддів, тренерів, так і людей, які обслуговують льодові арени.

Наше завдання - надавати якомога більше інформації, яку будуть отримувати всі суб'єкти хокею задля того, щоб вони розуміли, що можливості є. Також наше завдання - допомогти їм реалізувати ці можливості.

Враховуючи великий ентузіазм нового керівництва, підтримку спільноти та керівництва льодової арени «Айсберг» і відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Полтавській області, зараз ми маємо таку можливість проводити навчально-тренувальні збори молодіжної збірної на якісному покритті. Для нас це велика цінність, за яку ми дуже вдячні. Таких людей досить багато і ми відкриті для них. Приєднуйтеся, будемо разом з вами розвивати найшвидший командний вид спорту у світі.