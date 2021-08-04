Зі Свято-Миколаївського храму чоловік вкрав вбрання для богослужінь та мікшер

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У Полтавській області зі Свято-Миколаївського храму на Пирятинщині викрали речей на близько 25 000 грн. Особу, причетну до крадіжки, встановили. Про це повідомляє пресслужба Полтавської області.

28 липня до відділення №1 (Пирятин) Лубенського райуправління поліції надійшла заява про крадіжку цінностей із церкви від настоятеля Свято-Миколаївського храму, що розташований у селі Вікторія Лубенського району.

Поліціянти того ж дня встановили підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 23-річний чоловік без постійного місця проживання, який раніше мав проблеми із законом.

Під час досудового розслідування слідчим стало відомо, що чоловік проник до приміщення храму, звідки таємно викрав ноутбук, мікшер та вбрання для богослужінь на загальну суму близько 25 тис. грн. Речові докази вилучили та направили на експертизу.

Фігурантові повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України, йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя Пирятинського районного суду обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб.