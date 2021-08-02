Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Кременчук, Спорт

Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна повернулася до України

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 390

 Українську делегацію зустріли в аеропорту

Остання група українських дзюдоїстів повернулася додому з олімпійського Токіо. У понеділок, 2 серпня, до Києва рейсом зі Стамбулу прилетіла остання група українських дзюдоїстів, які виступали на Олімпійських Іграх в Токіо.

Разом зі спортсменами, а саме Яковом Хаммо, кременчужанкою Єлизаветою Каланіною та Анастасією Турчин, повернувся головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

 

В аеропорту «Бориспіль» спортсменів зустріли представники Федерації дзюдо, НОК України, журналісти, а також рідні та близькі.

Віталій Дуброва назвав виступ команди у Токіо задовільним, відзначив позитивну динаміку порівняно з Іграми в Ріо, а також повідомив, що найближчим часом всі спортсмени-олімпійці отримають заслужений відпочинок.

 

Нагадаємо, що 30 липня, кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна дебютувала н Олімпійських іграх. Наша спортсменка завоювала перемогу у першій сутичці, проте далі поступилася дзюдоїстці з Туреччини. 

«Вона скувала праву руку і мені не вдавалося її вивільнити»: Єлизавета Каланіна дебютувала на Олімпійських іграх
2
Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо Олімпійські ігри Каланіна
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх