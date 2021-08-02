Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна повернулася до України

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Остання група українських дзюдоїстів повернулася додому з олімпійського Токіо. У понеділок, 2 серпня, до Києва рейсом зі Стамбулу прилетіла остання група українських дзюдоїстів, які виступали на Олімпійських Іграх в Токіо.

Разом зі спортсменами, а саме Яковом Хаммо, кременчужанкою Єлизаветою Каланіною та Анастасією Турчин, повернувся головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

В аеропорту «Бориспіль» спортсменів зустріли представники Федерації дзюдо, НОК України, журналісти, а також рідні та близькі.

Віталій Дуброва назвав виступ команди у Токіо задовільним, відзначив позитивну динаміку порівняно з Іграми в Ріо, а також повідомив, що найближчим часом всі спортсмени-олімпійці отримають заслужений відпочинок.

Нагадаємо, що 30 липня, кременчуцька дзюдоїстка Єлизавета Каланіна дебютувала н Олімпійських іграх. Наша спортсменка завоювала перемогу у першій сутичці, проте далі поступилася дзюдоїстці з Туреччини.